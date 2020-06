​LIVE VIDEO : Pro Romania isi anunta candidatii pentru primariile Tuzla si Techirghiol (galerie foto)

Mircea Dobre, președintele Pro Romania Constanta, Razvan Filipescu, candidatul la Consiliul Judetean Constanta, Bogdan Dicu, candidat la primăria Tuzla si candidatul la Techirghiol, Ilie Stoenescu.



La eveniment, are loc lansarea candidaturii al celor doi membri Pro Romania, pentru Tuzla si Techirgiol, lansarea avand loc la hotel Del Mar din Mamaia.



De altfel, Mircea Dobre a precizat ca in fiecare vineri vor anunta noi candidati pentru primariile din judet.



Bogdan Dicu, candidatul la primaria din Tuzla a precizat ca are multe proiecte in plan si ca nu isi va retrage candidatura cum s-ar astepta alti contracandidati. a lucrat ani buni in domeniul farmaceutic, iar acum este momentul pentru o schimbare.



Ilie Stoenescu, inginer petrochimist, candidart la Techirghiol, a punctat ca pentru localitate doreste sa aduca gazele pentru locuitori. de asemenea, doreste dezvoltarea unei piete agroalimentare pentru locuitori.



Mircea Dobre a decis sa prezinte 7 al doilea proiect pentru candidatura sa la primaria Constanta. este vorba de un proiect ce vizeaza cartierul Poarta 6. "Trotuarele nu mai sunt trotuare. pe o zona aveam 70.000 mp de spatiu verde in anii 90, iar acum au disparut hectare intregi", a subliniat Mircea Dobre.