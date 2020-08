LIVE VIDEO-TEXT: Agricultorii anunta proteste! Mesajul Grupului de Initiativa Civica al Producatorilor Agricoli Dobrogeni (galerie foto)

Teodor Ichim, fermier in Dobrogra, zona Negru Vodă și Adamclisi - În Dobrogea este o situație de calamitate. Este o situație gravă. Întoarcem a doua cultură. Suntem în fața înființării noului an agricol - o a treia cultură. Anul acesta nu am avut niciun venit. Dobrogea este cea mai aridă zonă a României. Pe de alta parte, Dobrogea este o zonă unde fermele sunt mari, au salariați și se plătesc taxe la stat. Privind un studiu al unei firme care conștruieste eoliene, din cauza temperaturilor diferențiate dintre aer și uscat, aerul rece ridicat de deasupra apei se ridică dupa ce își crește temperatura, venind alt aer rece. Se creează astfel o presiune atmosferică.



Pe fondul ăsta, toate parcurile eoliene sunt înființate în Dobrogea. Presiunea este ca o piatră aruncată în râu, a mai spus Ichim.