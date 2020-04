LIVE VIDEO-TEXT: Ședinta de Guvern. Despre ce se discuta

Este o rectificare bugetară care vine mai devreme decât eram obişnuiţi pentru că a fost nevoie de unele măsuri de susţinere a economiei. Estimările Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză indică o contracţie a economiei de 1,9% în acest an şi un PIB nominal în scădere la 1,12 miliarde de lei. Pachetul care vine pentru susţinerea economiei, cumulat, are o valoare de aproape 3% din PIB. Vorbim aici de şomaj tehnic, garanţii pentru IMMInvest, ajutorul pentru profesii liberale, indemnizaţii concedii medicale, sănătate, ajutor pentru părinţi, stimulente cadre medicale, plus facilităţile fiscale pentru companii.



Toate acestea însumate duc la un pachet de 3% din PIB, ceea ce înseamnă că şi deficitul se va schimba. Asta înseamnă o creştere generalizată a preţurilor în economie şi un PIB nominal de 1,08 miliarde de lei faţă de 1,12 miliarde de lei cât am avut în vedere la bugetul iniţial. În aceste condiţii, deficitul bugetului general consolidat creşte de la 40,5 miliarde de lei la 72,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un deficit estimat pentru acest an de 6,7% din PIB.



Acestea sunt estimări pe care le facem în acest moment. Cu datele pe care le avem. Deficitul bugetului general consolidat se majorează în termeni cash cu suma de 31,9 miliarde de lei” Impozitul pe profit scade, la fel și impozitul pe venit. Și din TVA se estimează o încasare mai mică, la fel din accize și din contribuțiile la asigurări sociale Este clar că în economia privată se merge pe menţinerea capacităţii de producţie.



Cresc cheltuielile cu asigurările sociale, cu 5,6 miliarde de lei 3 miliarde de lei, în fondul de rezervă Au început să se facă plăţile pentru şomajul tehnic.



Nu vom creşte în niciun caz taxe în acest an, lecţia lui 2008-2009 a fost aceasta, plătim facturile la timp, rambursăm TVA anticipat, în aprilie, mergem contrar acestei idei Nu se umblă la investiții și nu se va tăia niciun ban de la acest capitol. Dimpotrivă, a fost suplimentat bugetul Ministerului Dezvoltării pentru proiectele din PNDL cu un miliard de lei. Sunt discuţii privind plata chiriilor, nu e nimic finalizat şi nu e la Ministerul Finanţelor Publice Încasările în martie arată că economia a încetinit În aprilie, marile companii mari, care aveau bani în cont, au început să plătească aceste impozite. Le mulţumesc, apelul meu a fost auzit, a precizat Cîțu.