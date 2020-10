LIVE VIDEO TEXT: Formarea majoritatii in Consiliul Local Constanta. Ce spun reprezentantii USR PLUS

Urmează zilele următoare să facem din cele doua proiecte unul singur pe care sa îl propunem constănțenilor. Am atins niște puncte foarte concrete. Spre exemplu am solicitat să se faca un audit în Primăria Constanța. Este esențial să facem o evaluare a departamentelor și a activităților. Are departamente supradimensionate, conduse proat. S-a răspuns pozitiv. Vom face un astfel de audit în Constanța, a adăugat Stelian Ion.