LIVE VIDEO. Viorica Dancila a venit la dezbatere cu daruri pentru Klaus Iohannis: Tricolorul, Constitutia si cu o Biblie

Vantul puternic din ultimele zile a facut ca turbinele eoliene din tara sa functioneze la capacitate maxima devenind prima sursa de electricitate a tarii noastre incepand de joi. In aceste conditii, Romania exporta electricitate masiv, iar preturile in piata coboara, scrie Economica.net.

Am descoperit cifre socante in Inventarul Forestier National (IFN) si pot sa confirm ca, la ora actuala, in Romania se taie neautorizat intr-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.