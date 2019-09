Liverpool a invins Chelsea cu 2-1

Chelsea Liverpool google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liverpool s-a impus, duminica, cu scorul de 2-1, in fata lui Chelsea, in etapa a sasea din Premier League. Trent Alexander Arnold a marcat, in minutul 14, pentru 1-0 in favoarea lui Liverpool. Firmino a gasit plasa portii, in minutul 30, invingandu-l pe portarul lui Chelsea cu o lovitura de cap. Chelsea a redus din diferenta de pe tabela de marcaj, in anul 71, de Kante. Golul lui Chelsea, marcat, in minutul 27, de Cesar Azpilicueta, a fost anulat pe motiv de offsaid, in urma arbitrajului video. Claudiu Keseru, omul-record pentru Ludogorets, dupa hat-trick-ul cu CSKA Moscova. Si UEFA l-a premiat Echipele utilizate: Chelsea: Arrizabalaga – Azpilicueta, Christensen (Zouma 42), Tomori, Emerson ( ...