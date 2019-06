Liverpool e noua campioana a Europei! Jurgen Klopp sparge ghinionul

Liverpool Tottenham google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liverpool a castigat finala Ligii Campionilor cu Tottenham, scor 2-0, si obtine al saselea trofeu in cea mai titrata competitie europeana. Confruntarea de pe stadionul lui Atletico a fost destul de anosta, desi a avut parte de un start in forta. Liverpool a reusit sa obtina o lovitura de la 11 metri dupa doar 24 de secunde, intrucat mijlocasul Sissoko a atins mingea cu mana in suprafata de pedeapsa. Salah a transformat fara emotii lovitura de la 11 metri, iar Liverpool a avut un start excelent de joc. Tottenham a inceput sa aiba posesia dupa primirea golului, insa s-a jucat mai mult la centrul terenului, fara ocazii de poarta. In schimb, Liverpool s-a aparat bine si a mai avut doua sanse de a ...