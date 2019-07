Livian, fiul lui Nelson Mondialul, le-a cucerit pe fetele de la Puterea Dragostei, cu simtul umorului

Livian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Livian, fiul lui Nelson Mondialul, este unul dintre concurentii de la Puterea Dragostei. Tanarul a vrut sa le faca o surpriza fetelor si a adus o tava cu bunatati pentru ele. „Precum un chelner priceput”, a spus el, in timp ce cobora scarile catre casa fetelor. „Foarte frumoase sunteti toate. Numele meu este Livian, am 23 de ani, sunt din Cluj. Tin foarte mult la loialitate. Sunt foarte energic, carismatic, am foarte mare incredere in mine, sparg monotonia. Te pot plimba pe orice continent, pe orice sentiment”, a spus Livian. „Cea mai lunga relatie a durat doi ani si jumatate. Nepotrivire de carcater, de asta ne-am despartit. Femeia de langa mine trebuie sa fie loiala, sa ma cuno ...