Liviu Alexa, fost lider PSD Cluj, și-a dat in judecata partidul

Jurnalistul Liviu Alexa, fost lider PSD Cluj, pentru câteva luni, a anunțat, pe contul său de pe Facebook, că a dat în judecată PSD. Alexa solicită instantei, după ce a fost demis din funcție de noua conducere interimară a PSD, să constate nelegalitatea numirii in functie a lui Marcel Ciolacu in calitatea de presedinte interimar al PSD. El mai cere sa constate si faptul ca toate CEX-urile Nationale ale PSD convocate de Marcel Ciolacu, in calitate de presedinte interimar PSD, sunte nelegale și nestatutare, la fel si hotararile luate in cadrul acestora.

"Dragi colegi,

Am luat azi decizia de a depune la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti o actiune prin care am solicitat instantei sa constate nelegalitatea numirii in functie a domnului Marcel Ciolacu in calitatea de presedinte interimar al PSD, cerand aceleiasi instante sa constate si faptul ca toate CEX-urile Nationale ale PSD convocate de domnul Marcel Ciolacu, in calitate de Presedinte Interimar PSD sunt NELEGALE SI NESTATUTARE, la fel si hotararile luate in cadrul acestora.

Fac acest gest cu inima stransa, fiindca iubesc PSD, nu pentru ca vreau sa ii fac rau. Rau vor sa ii faca cei ce vor sa predea PSD la cheie lui Iohannis, sa il duca la sub 20 la suta si sa il extermine, implinind voia dictatorului de la Cotroceni.

Eu inca mai cred ca PSD poate fi salvat, acesta e gestul meu de a-l apara, ca sa nu ajunga prada hoitarilor aciuati in partid.

Liviu Alexa, pesedist"

"C Ă T R E,

​​​​​TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA CIVILA

​​​​​​ACTIUNE CIVILA

​Pe calea careia inteleg sa va solicit :

* Sa constatati ca la sedinta Comitetului Executiv National PSD din 27 11 2019 nu s-au respectat prevederile statutare, iar domnul Marcel Ciolacu a fost votat presedinte interimar al PSD in mod cu totul nestatutar si nelegal, cu depasirea atributiilor CEX-ului National PSD si in conditiile in care domnul Eugen Orlando Teodorovici trebuia sa preia si sa exercite atributiile Presedintelui PSD pana la organizarea unui nou Congres al PSD, avand in vedere ca acesta ocupa si mai ocupa si in prezent functia de PRESEDINTE EXECUTIV AL PSD, tot NELEGAL SI NESTATUTAR FIIND VOTATI SI VICEPRESEDINTII PSD IN LOCUL CELOR CE SI-AU INAINTAT DEMISIA LA SEDINTA CEX-ULUI DIN 27.11.2019;

* Sa constatati ca potrivit Statutului PSD nu exista functiile de presedinte interimar si nici de secretar general interimar si nici nu este prevazuta perioada interimatului in cazul functiei de presedinte PSD sau de secretar general PSD, iar in cazul vacantarii functiei de Presedinte al PSD atributiile acestuia sunt preluate de PRESEDINTELE EXECUTIV AL PSD, asa cum s-a intamplat si in data de 27.05.2019 cand doamna Viorica Dancila a preluat si exercitat atributiile PRESEDINTELUI PSD, ca urmare a faptului ca fostul Presedinte al PSD, domnul Liviu Dragnea fusese arestat ca urmare a unei condamnari definitive;

* Sa constatati ca completarea componentei interimare a Biroului Permanent National al PSD a fost efectuata cu incalcarea prevederilor Statutului PSD, mai exact a prev. art. 119 alin.1 pct.6, 122 alin.2, art.128alin.2 din Statutul PSD;

* Sa constatati ca toate CEX-urile Nationale ale PSD convocate de domnul Marcel Ciolacu, in calitate de Presedinte Interimar PSD sunt NELEGALE SI NESTATUTARE, la fel si hotararile luate in cadrul acestora;

* Sa constatati ca Comitetului Executiv National PSD din 14.01.2020 nu a fost legal convocat, nu a avut o ordine de zi care sa fie comunicata membrilor acestuia, anterior sedintei CEX-ului National PSD;

* In principal, sa constatati nulitatea absoluta a hotararii Comitetului Executiv National PSD nr. 346 din 14.01.2020, convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj, ca fiind luata cu incalcarea prevederilor Statutului si a Legii 14/2003 privind Partidele Politice, fiind intocmita PRO CAUSA, fiind totodata si nelegala, nemotivata si neintemeiata, iar in subsidiar nulitatea relativa a Hotararii CExN NR.346 din 14.01.2020, convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj;

* sa dispuneti anularea Hotararii CEX-ULUI National al PSD NR.346 din 14.01.2020 convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj, ca fiind luata cu incalcarea prevederilor Statutului PSD si a LEGII 14/2003 privind Partidele Politice, fiind intocmita PRO CAUSA, fiind totodata si nelegala, nemotivata si neintemeiata", se arata in documentul depus la Tribunalul Bucuresti de catre Liviu Alexa.

Documentul adresat Tribunalului Bucuresti pentru a-si motiva actiunea:

"IN FAPT:

​In ceea ce priveste competenta materiala de solutionare a prezentei cauze, competenta material sa solutioneze aceasta cauze este TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA CIVILA, prin raportare la prev.art. 95 pct.1 din NCPC dar si tinand cont de Decizia I.C.C.J nr.3370/16.10.2018, pronuntata in dos.nr. 4763/117/2017 , in regulator de competenta precum si tinand cont de faptul ca Hotararea Comitetului Executiv National al PSD nr.346/14.01.2020 nu are natura unui act administrativ, in intelesul art.2 alin.1 lit.c din Legea 554/2004, chiar daca potrivit art.1 din Legea nr.14/2003 partidele politice sunt persoane juridice de drept public, intrucat aceasta calitate nu le confera partidelor politice , de plano, si calitatea de autoritate publica in sensul art.2 alin.1 lit.b din Legea 554/2004 iar actele pe care partidele politice le emit nu sunt automat acte administrative. Mai mult, atat Hotararea Comitetului Executiv National al PSD nr.346/14.01.2020 nu a fost emisa in regim de putere publica ci in baza prevederilor Statutului PSd, statut ce a fost adoptat prin vointa membrilor PSD, conform scopurilor urmarite la data infiintarii sale, nefiind adoptat in regim de putere publica ci in regim de drept privat, conform vointei proprii a unor persoane fizice, nici actele d epunere in aplicare a dispozitiilor acestui statut nu sunt emise in regim de putere publica.

​Avandin vedere aceste aspecte, mai sus mentionate, precum si faptul ca in cuprinsul Legii nr.14/2003 nu exsta dispozitii cu caracter derogatoriu fata de natura civila a raporturilor deduse judecatii, prezenta cauza/litigiu cad ein competenta de solutionare a instantei de drept comun, determinata conform prev.art.95 pct.1 din NCPC, in septa in competenta Tribunalului Bucuresti-Sectia Civila. De asemenea, avand in vedere si prev.art.107 din NCPC, ce stabilesc regula generala in materia competentei teritoriale, tot Tribunalul Bucuresti-Sectia Civila este competent sa solutioneze prezenta cauza, fiind instanta de la sediul paratului.

​Pe fondul cauzei doresc sa mentionez urmatoarele:

I. Comitetul Executiv National al PSD din data de 14.01.2020 a fost convocat NELEGAL SI S-A INTRUNIT NESTATUTAR, avand in vedere faptul ca acesta a fost convocat de domnul Marcel Ciolacu, in calitatea sa de Presedinte Interimar al PSD, in conditiile in care acesta nu putea detine aceasta calitate si nici sa aibe competente in a convoca CEX-ul National al PSD intrucat :

• Potrivit prevederilor Statutului PSD nu exista institutia Presedintelui Interimar al PSD si nici cea de Secretar General interimar;

• Potrivit prevederilor art.119 alin.3 din Statutul PSD doar Congresul PSD alege Presedintele PSD, asa cum a fost acest articol modificat la Congresul PSD din 29.06.2019, iar potrivit vechii reglementari Presedintele PSD era ales de catre toti membri de partid in cadrul alegerilor interne din partid;

• Potrivit prevederilor art.122 alin.2 din Statutul PSD Presedintele PSD este ales sau revocat, prin vot secret, de catre Congresul PSD si nicidecum de catre Comitetul executiv al PSD;

• Potrivit prev.art.128 alin.2 Presedintele executiv al PSD indeplineste orice atributii delegate de Presedintele PSD, sau stabilite prin hotarari ale Congresului PSD sau care reies din prevederile prezentului Statut, ceea ce denota faptul ca in cazul in care Presedintele PSD isi da demisia sau isi pierde calitatea de Presedinte al PSD, atributiile acestuia sunt preluate si exercitate de Presedintele Executiv al PSD, in cazul nostru de domnul Eugen Orlando Teodorovici, asa cum s-a intamplat si in luna mai 2019 cand fostul Presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a fost artestat in baza unei condamnari definitive iar atributiile de Presedinte al PSD au fost preluate si exercitate de doamna Viorica Dancila, care pe acea vreme detinea functia de Presedinte Executiv al PSD;

• Avand in vedere faptul ca acelasi Statut nu face referire la institutia Presedintelui Interimar si nici nu confera dreptul CEX-ului de a numi un Presedinte Interimar al PSD, Statutul PSD conferind CEX-ului doar atributii de a numi Presedinte Interimar la organizatiile judetene ale PSD, in cazul dizolvarii Birourilor Permanente ale organizatiilor judetene ale PSD sau in cazul vacantarii functiilor de conducere ale acestor organizatii, insa niciunde nu se prevad printre atributiile CEX-ului National PSD numirea/desemnarea/votarea unui Presedinte interimar al PSD;

• Mai mult, inainte de sedinta CEX-ului National PSD din 14.01.2020 nu a existat nici o ordine de zi a acestuia, ordine de zi care sa fie comunicata membrilor CEX-ului, inainte de sedinta acestuia;

• Potrivit prev.art.139 alin.2 Comitetul Executiv National al PSD se intruneste lunar sau… la convocarea Presedintelui PSD, a Biroului Permanent National sau la solicitarea unui numar de 1/3 dintre membri sai, niciunde nu se face referire la institutia Presedintelui Interimar si la eventualele drepturi ale acestuia;

• Prin coroborarea texetului din Statutul PSD( art.142 alin.3, cu art. 122 alin.2, art.119 alin.3, art.123 si prev.art.142 din Statut) nu rezulta de niciunde posibilitatea CEX-ului National de a numi un Presedinte Intermiar al PSD, din contra rezulta faptul ca in caz de vacantare a functiei de Presedinte PSD atributiile acestuia sunt preluate de Presedintele Executiv al PSD;

• Secretarul General al PSD este ales doar de catre Congresul PSD nu poate fi numit d ecatre Comitetul Executiv National PSD iar institutia Secretarului Genral Interimar al PSD NU EXISTA;

I. SEDINTA COMITETULUI EXECUTIV NATIONAL PSD din 14.01.2020 A FOST UNA NESTATUTARA intrucat la aceasta au participat membri AI BIROULUI PERMANENT NATIONAL PSD ce au fost numiti in mod nestatutar de catre COMITETUL EXECUTIV NATIONAL PSD IN SEDINTA DIN 27.11.2019, cu incalcarea prev.art.119 pct.6 din Statutul PSD, ce instituie obligativitatea ca din cei 16 vicepresedinti impartiti pe 8 regiuni sa faca parte 8 barbati si 8 femei, respectiv cate un vicepresedinte barbat si un vicepresedinte femei pe fiecare din cele 8regiuni si cu depasirea atributiilor Comitetului Executiv National al PSD;

II. Modificarile operate in sedinta de Comitet Executiv National PSD din 27.11.2019, atat privind numirea domnului Marcel Ciolacu ca si Presedinte Interimar PSD, a domnului Paul Stanescu, ca si Secretar General Interimar, cat si a celorlalte persoane din Biroul National Permanent PSD , in locul celor ce si-au dat demisia SUNT NESTATUTARE, intrucat nu s epot incadra la prev.art.142 alin.3 din Statut, articol ce prevede ca CEX-ul National PSD“APROBA completarea componentei interimare in BPN a locurilor vacante”, ceea ce presupne ca sa existe o propunere din partea unui organ de conducere intern superior;

III. Potrivit prev.art.124 din Statutul PSD Presedintele partidului conduce atat lucrarile BPN cat si cele ale CEX-ului National, coordonandu-le activitatea, astfel incat este exclusa varianta ca CEX-ul National PSD sa numeasca/aleaga un Presedinte PSD Interimar;

IV. Niciunde in art.142 din Statut nu se mentioneaza faptul ca CEX-ul PSD poate numi sau alege sau desemna Presedintele PSD, Secretarul General sau Vicepresedintii PSD, fie ei si interimari;

V. Modificarile operate in cadrul CEX-ului PSD din 27.11.2019 privind conducerea PSD nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti desi acestea prevad modificarea Statutului PSD;

VI. HOTARAREA COMITETULUI EXECUTIV NATIONAL AL PSD NR.346/14.01.2020 ESTE UNA NELEGALA, NESTATUTARA, NEFONDATA SI NESTATUTARA PENTRU URMATOARELE MOTVE:

• Sedinta CEX-ulNational PSD din 14.01.2020 a fost condusa de domnul Marcel Ciolacu, in calitate de Presedinte interimar PSD, cu incalcarea prevederilor Statutului PSD( am indicat mai sus aceste considerente si faptul ca nu avea cum sa fie numit Presedinte Interimar PSD, de catre CEX-ul PSD, in sedinta din 27.11.2019), in loc sa fie condusa de domnul Eugen Orlando Teodorovici, care in calitate de Presedinte Executiv PSD preia, potrivit Statutului, atributiile Presedintelui, in caz de vacantare a acestei functii;

• LA sedinta CEX-ul National PSD din 14.01.2020 au participat si membri ai BPN PSD ce nu au fost numiti in mod statutar, acestia participand la adoptarea Hotararii CEX-ului nr.346/14.01.2020;

• Hotararea CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 ESTE UNA NELEGALA INTRUCAT PRIN ADOPTAREA EI S-AU INCALCAT PREV.ART.142 ALIN.11 DIN STATUTUL PSD, numirea unui Presedinte interimar la o Organizatie Judeteana PSD nu poate avea loc decat in cazul in care presedintele organizatiei judetene PSD isi da demisia sau CEX-ul PSD dizolva conducerea organizatiei judetene PSD, in temeiul prev.142 alin.10 din Statut;

• Hotararea CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 NU ESTE MOTIVATA IN FAPT, nefiind indicate motivele de fapt ce au dus la adoptarea unei astfel de hotarari, in conditiile in care subsemnatul am fost numit Presedinte interimar la Organizatia Judeteana PSD Cluj prin Hotararea CEX-ului PSD nr.309/18.09.2019, adica de doar 3 luni si am obtinut rezultate in organizatia judeteana PSD Cluj, am revitalizat Organizatia Municipala PSD Cluj-Napoca, am reusit ca impreuna cu conducerea interimara a organizatiei judetene, ce a fost validata prin Hotararea CEX-ului PSD nr.314/01.10.2019, sa revitalizam organizatia judeteana, sa fim vizibil atat in media cat si printre oameni, sa crestem ca si popularitate si notorietate, sa devenim mai activi pe mediul online, facebook, aducand un plus de valoare organizatiei judetene, obtinand si un numar de aproximativ 70.000 de voturi in turul II la alegerile pentru Presedintele Romaniei precum si sa demaram procedurile de alageri interne in cadrul Organizatiei Judetente PSD Cluj;

• Hotararea CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 ESTE UNA NELEGALA, NEMOTIVATA intrucat in cuprinsul acesteia se indica un temei de drept, respectiv art.142 alin.7 din Statutul PSD, articol ce se refera la dizolvarea Biroului/Comitetului Executiv al unei organizatii locale a PSD si nicidecum a unei organizatii judetene PSD, ceea ce denota lipsa de cunoastere a Statutului de cele doua persoane care au semnat Hotararea( domnul Marcel Ciolacu si domnul Paul Stanescu) precum si de catre cei care au votat adoptarea unei asemenea hotarari;

• Hotararea CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 ESTE UNA NELEGALA si din perspectiva faptului ca mai intai CEX-ul trebuia sa ma revoce pe mine din functia de Presedinte interimar PSD Cluj,sa dizolve Biroul Permanent Judetean Interimar PSD Cluj, ce a fost aprobat prin Hotararea CEX-ului PSD nr.309/18.09.2019,si doar mai apoi sa numeasca un nou Presedinte interimar la Organizatia Judeteanta PSD Cluj, conform prev.art.142 pct.10-11 din Statut;

• Hotararea CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 ESTE UNA NELEGALA SI NESTATUTARA si sub aspectul mandatului pe care CEX-ul PSD i l-a acordat domnului Gheorghe Simon, in calitate de Presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj, conform art.3 din Hotarare prin care este mandatat sa constituie la nivelul organizatiei judetene un Colectiv de Conducere, format din membri ai forurilor de conducere judetene, neexistand in Statutul PSD un astfel de for de conducere/organ de conducere;

• HOTARAREA COMIETETULUI EXECUTIV PSD NR.346/14.01.2020 ESTE UNA FALSA INTRUCAT:

• IN CADRUL SEDINTEI COMITETULUI EXECUTIV NATIONAL AL PSD NU S-A DISCUTAT SI NICI NU S-A SUPUS LA VOT NUMIREA UNUI PRESEDINTE INTERIMAR LA ORGANIZATIA JUDETEANA PSD CLUJ CI S-A PROPUS, DE CATRE DOMNUL MARCEL CIOLACU DESEMNAREA UNUI COORDONATOR AL ORGANIZATIEI JUDETENE PSD CLUJ, in persoana domnului Gheorghe Simon, care sa coordoneze alegerile interne din cadrul Organizatiei Judetene PSD Cluj, propunere ce NU A FOST VOTATA CU UNANIMITATE DE VOTURI CI A FOST RESPINSA INTRUCAT A INTRUNIT DOAR UN NUMAR DE 14 VOTURI DIN CEI 53 MEMBRI CU DREPT DE VOT CE AU FOST PREZENTI LA ACEASTA SEDINTA, fiind vorba despre savarsirea infractiunii de FALS INTELECTUAL, de catre cele doua persoane care au semnat Hotararea in cauza.

​Pentru toate aceste motive va solicit sa admiteti actiunea asa cum a fost aceasta formulata iar pe cale de consedinta sa dispuneti anularea Hotararii CEX-ului PSD nr.346/14.01.2020 CA FIIND NELEGALA, NESTATUTARA, NEINTEMEIATA SI NEMOTIVATA SI LOVITA DE NULITATE, iar totodata SA CONSTATATI CA TOATE HOTARARILE CEX-ULUI PSD DE DUPA 27.11.2019 SI INCLUSIV CEA DIN 27.11.2019, DUPA CE DOAMNA VIORICA DANCILA SI-A DAT DEMISIA, SUNT NELEGALE, NESTATUTARE.

​Cu cheltuieli de judecata.

IN DREPT:

​Inteleg sa invoc prev.art. prev.art. 33, 35, 95 alin.1, 107,111, 194 si urmatoarele din NCPC, precum si avand in vedere prev.art. 119 alin.1 pct.5, 6, art.119 alin.3, art.122 alin.2, art.139 alin.2, art.140-141, art.142 alin.7, 10, 11, art.144 alin.1, art.145 alin.3, art.157 alin.1pct.5 din Statutul PSD, art.25 din Legea 14/2003;

IN PROBATIUNE:

​Inteleg sa va solicit sa-mi incuviintati proba cu inscrisuri, copii conforme cu originalul dupa Hotararea CEX-ului National PSD nr.346/14.01.2020, dupa Hotararea CEX-ului National PSD nr.314 din 01.10.2019,dupa Hotararea CEX-ului National PSD nr.309/18.09.2019, efectuarea unei adrese catre parat pentru ane comunica in copie certificata cu originalul dupa procesul-verbal al sedintei CEX-ului din 27.11.2019, din 14.01.2020, dovada convocarii membrilor CEX-ului National al PSD pentru sedinta din 14.01.2020, copie conforma cu originalul dupa dovada de comunicare a Deciziei nr.255/10.01.2020 catre membri CEx-ului, registrul de intrari-iesiri documenteal paratului pe perioada cuprinsa intre data de 27.11.2010-20.02.2020, interogatoriul paratului , prin reprezentant legal, cu mentiunea de a fi citat personal la interogatoriu, administrarea probei cu martori , pentru inceput audierea numitului Mladinoiu Adria fara domiciliu cunoscut, copii dupa dovada achitarii taxei de timbru, copii doua dovada achitariii taxei de timbru, copii dupa, copii dupa deciziile CEx-ului National PSD.”, se arată în postarea lui ​​​​​​​Liviu Alexa.