Liviu Dragnea a declanșat o bomba cu ceas / ANALIZA

Bomba remanierii. Pe care mai întâi a trimis-o la Cotroceni. Ultimativ. Președintele a avut la dispoziție doar două zile. Termenul expiră azi. Conform PSD, dacă azi Klaus Iohannis nu acceptă nominalizarea celor trei miniștri, atunci marți premierul se adresează Parlamentului. Urmând ca Parlamentul, în Săptămâna Mare, să se întrunească și să decidă o remaniere prin restructurare. Dacă și numai dacă PSD va strânge numărul necesar de voturi. Cu jumătate de gură, președintele a și răspuns. Nu va da curs astăzi solicitării PSD. Și nici prea curând. Mai degrabă deloc. Criza s-a declanșat.

PSD se împleticește în propriul proiect. Aparent cel puțin, are un comportament bezmetic. Se duce mai întâi la Iohannis, știind perfect că acesta va tergiversa și, în final, va refuza să-i numească pe noii miniștri. Și, în primul rând, pe Eugen Nicolicea. Pe care îl urăște visceral. În plus, Liviu Dragnea bate din picior și îi dă și un ultimatum președintelui. Un ultimatum care nu se încadrează sub nicio formă în procedurile și în mecanismul constituțional. A fost declanșată însă procedura de remaniere prin intermediul instituției prezidențiale. Liviu Dragnea vrea ca după două zile această procedură să fie suspendată. Deși ea este juridic vorbind în plină derulare și poate rămâne așa în derulare încă niște săptămâni bune. Iar peste acestă procedură declanșată și care azi ar urma să fie unilateral suspendată, PSD suprapune, în parteneriat cu ALDE, începând de marți, o nouă procedură, total diferită, prin Parlament, care, exceptând o restructurare formală a Guvernului, este menită să aibă exact aceeași finalitate.

Acest nou Guvern PSD plus ALDE ar urma să se nască printr-un mecanism nemaivăzut până în prezent. În Săptămâna Patimilor, PSD și ALDE își propun să strângă numărul necesar de voturi în Parlament. Iar majoritatea joacă la acest capitol pe buza prăpastiei.

Strict aritmetic, PSD și ALDE dispun de 240 de parlamentari. Numai șapte asigură majoritatea. Dacă șapte parlamentari vor lipsi săptămâna viitoare din motive de sănătate sau fiind plecați peste mări și țări în concediu, cu ocazia sărbătorilor pascale, noua formulă guvernamentală se prăbușește în Parlament ca un castel de nisip. Și astfel Dragnea și Tăriceanu ar putea să piardă puterea executivă. Minoritățile îi pot însă asigura cu cele 17 voturi de care dispun o majoritate confortabilă. Cu singura condiție ca acești parlamentari să accepte și să renunțe la sărbătorile de Paște. Cât privește UDMR, care dispune de 30 de mandate în Parlament, reprezentanții acestui partid au declarat că nu sunt de acord cu o remaniere prin restructurare. Ceea ce înseamnă că, dacă se negociază cu UDMR, prețul politic va fi uriaș. Și ar putea avea mai târziu consecințe devastatoare.

Numai că această operație dificilă, aproape imposibilă și posibil sinucigașă pe care și-a propus-o Liviu Dragnea excede simpla aritmetică.

Prima problemă care se pune este de natură constituțională. Poate fi întreruptă de către majoritate, după numai câteva zile, o procedură constituțională declanșată prin solicitarea adresată președintelui? Poate fi aceasta înlocuită peste noapte printr-o altă procedură exclusiv parlamentară? Întrucât părinților Constituției nici nu le-a trecut prin cap că se va întâmpla așa ceva vreodată, Legea Fundamentală va fi din nou intepretabilă. Această situație va genera un conflict constituțional , care probabil va fi din nou tranșat într-un fel sau altul la CCR. Dar asta durează.

A doua problemă este legată de componența viitorului Cabinet. Dacă președintele Klaus Iohannis își utilizează prerogativa prezidențială de a respinge o propunere de ministru – și mă gândesc în mod expes la Eugen Nicolicea – atunci acest candidat mai poate fi sau nu propus Parlamentului? Din nou ne-am putea găsi în prezența unui conflict de natură constituțională.

A treia problemă e legată de precipitarea acestei remanieri. Cel puțin două dintre cele trei ministere sunt extrem de importante în paradigma președinției rotative a Uniunii Europene, exercitată de Guvernul României și aflată în plină derulare. Justiția și fondurile europene. În ambele situații, schimbarea miniștrilor, ca să nu mai vorbim de o eventuală vacanță ministerială de durată, creează dificultăți serioase în exercițiul președinției rotative. Performanța realizată până acum de Guvernul Dăncilă se poate transforma în contraperformanță.

Klaus Iohannis este în plin avânt electoral. El încearcă din răsputeri să își diminueze handicapul pe care și l-a creat singur, neacționând în sens pozitiv aproape deloc în cei patru ani și jumătate de mandat. Președintele, dacă încearcă să obțină încrederea românilor încă cinci ani, nu mai are drum de întors. Trebuie să izbească major în PSD și să facă tot ce poate pentru a-l scoate de la guvernare. Iar acum Liviu Dragnea i-a oferit o ocazie pe tavă. O neașteptată oportunitate. Ce va face Iohannis? E imposibil de imaginat că se va conforma solicitării ultimative a PSD. Prin urmare, va pune toate bețele posibile în roata acestei remanieri. Și, în orice caz va trage de timp. În această afacere a remanierii, timpul lucrează împotriva PSD.

Se anunță o nouă criză politică majoră. Care din nou zguduie Capitala României. Care din nou va reverbera în întreaga țară, dar și în Uniunea Europeană. Să nu uităm că în fiecare țară există o competiție electorală. Astfel încât nebunia de la București va reverbera în fel și chip. Este o adevărată bombă cu ceas, care a fost declanșată și ticăie amenințător.

Un comentariu de Sorin Rosca Stanescu, jurnalist