Liviu Dragnea a lansat o BOMBA: SRI i-a facut plangere  la Parchetul General

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri seara, ca, din informatiile pe care le-a primit din interiorul Parchetului, la Parchetul General exista o sesizare de la SRI in care se reclama faptul ca Liviu Dragnea si PSD vor boicotarea referendumului. "Eu il inteleg pe Iohannis ca e disperat, dar e vina mea sau a altuia? Pai asta a uitat intrebarile pe care le-a pus. Ce sa inteleaga lumea? In primul rand, intrebarile alea nu au fost facute de el. Da chiar atat de minte scurta sa ai sa nu retii doua propozitii? Despre referendumul asta...La Parchetul General este o sesizare de la SRI in care mi s-a spus domnule vedeti ca Dragnea si conducerea PSD vor sa boicoteze referendumul. Da, domnule, ...