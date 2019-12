Liviu Dragnea a pierdut procesul in care a contestat alegerea conducerii PSD

Contestația formulată de Liviu Dragnea, în calitate de intervenient, privind conducerea PSD stabilită la Congresul din 29 iunie, a fost respinsă, marți, de judecătorii de la Curtea de Apel București, decizia fiind una definitivă. Tribunalul Bucureşti a admis cererea PSD, a încuviinţat modificările de statut şi au respins toate cererile de intervenţie, printre acestea numărându-se The post Liviu Dragnea a pierdut procesul în care a contestat alegerea conducerii PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.