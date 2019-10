Liviu Dragnea a ramas fara permisie. Directorul Penitenciarului a respins cererea dupa ce informația a devenit publica

Liviu Dragnea și-a dorit o zi de permisie de ziua lui, pe data de 28 octombrie. O comisie i-a aprobat inițial cerearea, însă directorul Penitenciarului Rahova a respins-o, pe mortiv că ar fi devenit publică. Se pare că decizia ANP a survenit pentru că presa a aflat că fostul lider PSD va ieși din pușcărie. The post Liviu Dragnea a rămas fără permisie. Directorul Penitenciarului a respins cererea după ce informația a devenit publică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.