Liviu Dragnea a revenit la TVR 1 cu Petre Daea: atac la harțogarii care pun bețe in roate agricultorilor

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat în emisiunea Viața satului, difuzată duminică de TVR 1, că în instituțiile statului sunt mulți „hârțogari” care le pun bețe în roate agricultorilor.

„Sunt multi functionaari, hartogari, care nu isi dau seama ce inseamna o anumita perioda in zootehnie, una e sa am banii cand imi trebuie, alta cand nu ii pot folosi. Haideti sa vorbim cu curaj despre ce mai trebuie facut. Ce am facut noi in doi ani de zile e doar prima etapa, avem de dus o lupta extrem de importanta cu cei de afara, nu este o declaratie razboinica dar vrem sa ne fie noua mai bine, romanilor”, a spus Dragnea.