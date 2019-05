Liviu Dragnea a semnat legea impotriva dublului standard: amenzi grase pentru firme / 'Este o lovitura pentru stapanii lui Iohannis'

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, că a semnat luni după-amiază proiectul de lege de taxare a firmelor care practică dublul standard și comercializează în România mărfuri de calitate inferioară produselor care se exportă în alte țări.

„Am semnat-o azi dupa-amiaza impreuna cu dl Steriu (Valeriu Steriu, deputat PSD, n.red.), nu e foarte complicata, dar e dura”, a spus Dragnea.

Potrivit acestuia, se poate merge pâna la confiscarea totala a unor produse si „nu este exclusa actiunea penala”.

„Ne bazam pe sanctiuni financiare”, a indicat liderul PSD, potrivit căruia se instituie o amendă de 4% din cifra de afaceri din anul respectiv pentru firma care practica dublul standard.

„Iese din Parlament in sesiunea asta obligatoriu, in luna iunie iese, o sa adoptam legea in procedura de urgenta”, a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat că legea este „o lovitura exact pentru stapanii lui (Klaus Iohannis, n.red.), pentru protectorii lui”.