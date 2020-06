Liviu Dragnea, adus la DNA in dosarul Tel Drum

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus vineri dimineaţă la DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de inculpat în dosarul Tel Drum. Dragnea a fost adus cu o dubă de la Penitenciarul Rahova, însă maşina în care se afla a aşteptat aproape o oră în curtea DNA, după care a fost coborât şi introdus în sediul Direcţiei, având mască pe faţă. Dragnea execută în penitenciar o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare, primită în mai 2019 în dosarul angajărilor fictive. Liviu Dragnea a anunţat încă de joi, în cadrul unui interviu acordat fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, că a fost citat în dosarul Tel Drum, interviu difuzat de postul Realitatea Plus. "Mâine (vineri - n.r.), sunt citat la DNA în dosarul cu Tel Drum, care, brusc, după 3 ani de zile, este pus din nou pe tapet, ce să vezi, cu puţin timp înainte de campania electorală. (...) Să se discute iar despre acest dosar în care, şi dacă mă întrebi de ce sunt acuzat, sincer nu ştiu. Era vorba despre două drumuri făcute cu bani europeni. Am înţeles că ar fi rămas în dosar doar un singur drum, dar nu ştiu, probabil o să văd mâine. Drumurile există. Practic, eu sunt acuzat că în timpul mandatului meu s-au făcut două drumuri importante pentru judeţul ăla (...). Când am venit preşedinte de consiliu judeţean, acolo nu era niciun drum în firea lui (...) Deci, mâine o să fiu la DNA (...). Pe citaţie scrie că mă cheamă să-mi aducă la cunoştinţă calitatea de inculpat. Între timp, stând aici, probabil că am făcut ceva pe la garaj şi trebuie să fiu inculpat", a declarat Dragnea în cadrul interviului. Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunţa că Liviu Dragnea este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârşite în dosarul Tel Drum, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. DNA preciza că dosarul s-a constituit pe baza unei sesizări a Oficiului European Antifraudă (OLAF) transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)