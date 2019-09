Liviu Dragnea, adus la Tribunalul București in maxima discreție. Este martor in procesul lui Zgonea.

Liviu Drganea a fost scos din penitenciarul Rahova la patru luni de la încarcerare pentru a fi prezent la procesul în care fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influență. Liviu Dragnea este audiat în calitate de martor. El a fost adus la la Tribunalul București în maximă discreție. Valeriu The post Liviu Dragnea, adus la Tribunalul București în maximă discreție. Este martor în procesul lui Zgonea. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.