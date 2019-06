Liviu Dragnea afla unde isi va ispasi pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea afla astazi unde isi va ispasi condamnarea de 3 ani si 6 luni de inchisoare. Perioada de carantina la Rahova a expirat inca de ieri, insa comisia care ii decide soarta se va intruni abia in cursul acestei zile intrucat toti angajatii statului au avut liber in cea de-a doua zi de Rusalii. Ultima zi de carantina pentru Liviu Dragnea. Cine-l viziteaza astazi Liviu Dragnea ar putea ajunge la Jilava, in situatia in care i se va stabili un regim semideschis de executare a pedepsei. Fostul lider PSD si-a exprimat si dorinta de a iesi la munca, la popota sau la garajul inchisorii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...