Liviu Dragnea: "Am o singura temere legata de referendum"

Liviu Dragnea a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre referendumul de pe data de 26 mai. Acesta sustine ca are o singura temere legata de acesta si anume ca romanii s-ar putea incurca in buletinele de vot pentru europarlamentare si pentru referendum. "Trebuie sa fim in primul rand interesati de alegerile europarlamentare pentru ca am vorbit cu mai multi colegi din tara, care au vorbit la randul lor cu cetatenii, si spuneau 'cate buletine de vot vor fi?'. A aparut prima data o informatie ca o sa fie o singura casuta cu 'DA' sau 'NU' pentru ambele intrebari.