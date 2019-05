Liviu Dragnea, anunt INCENDIAR dupa alegerile europarlamentare: "Pentru prezidentiale avem de ales in Gabriela Firea si Calin Popescu Tariceanu"

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, liderul PSD Liviu Dragnea, a sustinut o conferinta de presa dupa ce au fost date publicitatii primele rezultate exit-poll ale alegerilor europarlamentare. Acesta, in acest context, a facut un anunt foarte important pentru Romania: Gabriela Firea ar putea fi candidatul pentru alegerile prezidentiale din partea PSD-ului. "PSD foarte curand trebuie sa desemneze un potential candidat, am inteles ca ALDE il sustine pe dl Tariceanu. Trebuie vazut care din cei doi candidati are cele mai mari sanse. Din partea partidului nu hotaresc eu, sper sa particip la sedinta CEX. Analiza cred ca trebuie facuta intre Gabriela Firea si Tariceanu" a declarat Liviu Dragnea. ...