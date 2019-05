Liviu Dragnea, anunturi importante pentru romani - LIVE TEXT

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea este in aceasta seara invitatul lui Mihai Gadea la "Sinteza zilei". Iata principalele declaratii ale liderului PSD: - Sunt multumit de faptul ca de cand am preluat guvernarea, PSD a reusit sa faca o altfel de politica. In loc sa cadem in capcana discursului injurios, violent, sa divizam, sa instigam, am fost preocupati sa aplicam programul de guvernare, sa facem lucruri bune. - Este pentru prima data cand un partid face un program pentru Parlamentul European, de care europarlamentarii nostri sa se ocupe acolo - pe toate domeniile. - Iohannis si partidele care il sustin au avut o singura linie de comunicare: sa injure PSD-ul si sa ma injure pe mine. Nu au spus altceva! - Ace ...