Liviu Dragnea APARA modificarile din Justiție care au REVOLTAT Europa: 'Am inceput sa demascam odioasa masinarie de politie politica'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că modificările aduse de majoritatea parlamentară legislaţiei din Justiţie au fost făcute pentru a schimba "legile strâmbe" şi pentru ca "în România să fie dreptate şi fiecare om să beneficieze de o justiţie dreaptă", conform Agerpres.

"Da, am modificat legi, pentru că a trebuit să schimbăm legile strâmbe, să facem în România să fie dreptate şi fiecare om să beneficieze de o justiţie dreaptă şi corectă fără să fie hotărâri date la comanda lui Iohannis sau a securiştilor, pentru că fiecare român are acest drept, aşa cum îl are fiecare cetăţean european în ţara lui. Da, am început să demascăm odioasa maşinărie de poliţie politică ce a fost construită în această ţară şi care e dusă la apogeu de Iohannis şi o vom distruge oameni buni", a declarat Liviu Dragnea, duminică, la mitingul PSD de la Târgovişte.

El a susţinut că şeful statului "nici huiduieli nu merită".

"Am hotărât să oprim abuzul instituţiilor de forţă şi să aşezăm serviciile secrete în matca lor constituţională. Fiecare, în România, trebuie să se ocupe de ceea ce spune Constituţia. Armata ţării am început să o dotăm cu ceea ce are orice armată din NATO. Scoatem birocraţia din administraţie pentru că vrem să simplificăm toate procedurile pentru a nu mai sta ani de zile până începe o investiţie. Am început să îndepărtăm toate piedicile din sistemul public care blocau o autostradă. Şi, ca să vă dau un exemplu de ce ani de zile o autostradă nu s-a făcut, pentru că într-o peşteră spuneau că sunt 7 lilieci, şi nu au fost liliecii acolo, în altă parte pentru că trebuiau să treacă urşii care nu mai trecuseră de 41 - 42 de ani. Pentru toate aceste lucruri nu am putut să facem autostrăzi. Săptămâna viitoare, miercuri, începe autostrada Craiova - Piteşti, tot săptămâna viitoare încep ultimele proceduri pentru autostrada Ploieşti - Braşov", a susţinut Dragnea.

Liderul social-democraţilor a afirmat că actuala coaliţie de guvernare doreşte să continue investiţiile în agricultură.

"Nu există pământ mai bogat ca pământul nostru nicăieri în lume. Producţiile cu care ne mândrim noi sunt realizate de români, doar că Guvernul PSD a făcut două lucruri: le-a dat subvenţia în avans şi le-a dat încredere să muncească în agricultură şi rezultatele se văd, pentru că pământul e acelaşi, vremea e aceeaşi. (...) Producţiile obţinute de noi, hrana sănătoasă care începe să intre în magazine sunt meritul dumneavoastră, meritul celor care muncesc, nu sunt şi nu vor fi niciodată meritul celor care înjură, care mint, care huiduie şi care sunt violenţi. România nu se va dezvolta cu bâta, aşa cum spune Orban, aşa cum spune USR, aşa cum spune Iohannis", a declarat Liviu Dragnea.

La mitingul de la Târgovişte, desfăşurat în Piaţa Tricolorului, au fost prezenţi pe lângă social-democraţi din Dâmboviţa membri şi simpatizanţi ai organizaţiilor PSD din Argeş, Călăraşi şi Prahova, organizatorii susţinând, la începutul manifestării, că se aşteaptă la o prezenţă de 20.000 de oameni.

Pe o stradă din apropierea zonei în care s-a desfăşurat mitingul PSD s-au aflat şi circa 30 - 40 de persoane care au scandat împotriva Partidului Social Democrat şi a lui Liviu Dragnea. printre mesajele scandate şi afişate s-au numărat: "Ruşine să vă fie", "PSD - Ciuma roşie", "Ce vă dă PSD să veniţi? Îi huiduim că noi muncim să plătim asistenţa socială", "Alegeri anticipate", "Azi nu vă dau nimic decât promisiuni", "Veniţi cu noi, vă fură şi pe voi".