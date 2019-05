Liviu Dragnea 2

Liviu Dragnea trebuie sa-si pregateasca bagajul si sa se predea. In cazul in care nu se va prezenta la politie, Liviu Dragnea va fi luat de acasa de catre autoritati.

Liderul PSD a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive. Este singurul care a primit pedeapsa cu executare. Potrivit procedurilor, Liviu Dragnea are doua ore la dispozitie pentru a-si face bagajul si a se preda autoritatilor.

Liviu Dragnea are doua ore sa-si faca bagajul pentru puscarie!

Magistratii ICCJ au anuntat sentinta in cazul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu si in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

Sentinta ICCJ:

Marica Valentina, achitare pentru abuz in serviciu

Sefu Olguta, condamnata cu suspendare

Constantin Balaban-un an cu suspendare pentru fals intelectual

Adriana Botorogeanu- 2 ani cu suspendare

Milos Rodica - 3 ani cu suspendare

Marineci Gabriel - 3 ani cu suspendare

Bombonica Prodan, achitata pentru abuz in serviciu

Nicusor Gheorghe - 3 ani cu suspendare

