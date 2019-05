Liviu Dragnea, atac dur dupa ce s-a gasit, din nou, peste stricat in magazine

liviu dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reactionat dur dupa ce inspectorii ANPC au gasit, la controalele facute la hypermarketuri din zona Bucuresti - Ilfov, peste pastrat la temperaturi necorespunzatoare, peste alterat sau peste afumat cu data limita de consum depasita, confiscand 1,6 tone de marfa si aplicand amenzi contraventionale in valoare de 200.000 de lei. Liviu Dragnea se teme de FRAUDA electorala. A dat ORDIN in teritoriu Liviu Dragnea a explicat ca prin Legea dublului standard asa ceva nu se va mai putea intampla, iar sanctiunile vor fi de o duritate maxima. ”Asta arata, din pacate, ca ceea ce spun eu foarte mult timp si anume ca in Romania se comercializeaza de catre multinationale hrana s ...