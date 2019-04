Liviu Dragnea, atac DUR la adresa lui Klaus Iohannis: "Numai un nesimtit poate sa imi reproseze ca nu vreau sa vina lumea la vot"- LIVE TEXT

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a lansat luni seara un nou atac dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, despre care spune ca este mai rau decat Traian Basescu - „care mai avea momente de omenie” - sau decat Victor Ponta - „cu ala se mai putea discuta, cu asta nu”. Despre referendumul anuntat de Klaus Iohannis Temele in sine nu sunt respinse, noi nu am fost niciodata impotriva luptei anticoruptie Am sprijinit financiar, logistic, salarial, institutiile respective (Victor Ciutacu ii spune ca a alocat cele mai mari bugete pentru DNA) Referendumul este o pacaleala a lui, cauta un prilej disperat sa participe si el la campanie O sa aiba probleme cu USR si Ciolos, au dat ordonante ...