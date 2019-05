Liviu Dragnea, atac la adresa PNL si USR: "'Daca noi ne mobilizam, vor fi nevoiti sa isi injure tara de acasa"

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a lansat atacuri nimicitoare la adresa opozitiei, mai ales a celor din PNL si USR - PLUS! Liderul PSD le-a ceut votantilor sai sa se prezinte in numar masiv la votul pentru europarlamentare pentru ca cei din ”PNL, USR si securistii sa fie nevoiti sa isi injure tara de acasa”. ”Sa nu uitam ca pe 26 mai sunt alegeri europarlamentare. Noi vom trimite in PE romani patrioti care stiu sa lupte pentru tara lor. Romania a fost prea multa vreme nedreptatita la Bruxelles, prea multi oameni de dreapta trimisi acolo. Retelele securiste ale lui Macovei au fost adoptate de PNL, Iohannis si nu am nicio indoiala ca vor fi adoptate si de USR si Ciolos. Numai ca de data aceasta jocul de def ...