Liviu Dragnea, atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis: 'De ce e omul ala atat de nervos alaturi de slugile lui? Sa-i fie rușine'

Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat sâmbătă un atac la adresa Klaus Iohannis, după ce președintele a criticat activitatea ministrului Sănătății.

„I-am văzut că sunt foarte nervoși, în frunte cu Iohannis și te întrebi: de ce e omul ăla atât de nervos alături de slugile lui? Concluzia mea este că ei sunt nervoși pentru că nu vor ca românii s-o ducă mai bine. Este singura explicație pe care mi-o dau. Numai dacă îți urăști propriul popor atât de mult cât o fac ei, poți să fii nervos și să blochezi toate aceste măsuri care aduc bunăstare românilor. L-am văzut că ne-a atacat pe Sănătate. Să-i fie rușine ! Uită cu cât cinism câte spitale a închis partidul pe care l-a condus. A uitat câte spitale am redeschis noi, câte investiții am făcut în spitale. Numai în acest an sunt 16 miliarde de lei în plus la Sănătate, față de ce-a făcut Cioloș. A uitat că am mărit salariile la medici și la personalul medical," a spus Liviu Dragnea la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene a PSD Iași.