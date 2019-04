Liviu Dragnea cere REVOCAREA lui Augustin Lazar: 'Iohannis nu era de asta, anticomunist? Daca tot ești anticomunist, de ce il ții in funcție?'

Liviu Dragnea cere, oficial, revocarea lui Augustin Lazăr din funcția de procuror general al României, după dovezile de la CNSAS prin care a refuzat să propună, spre eliberare, a disidentului Iulius Filip, în două rânduri, pe când era președintele comisiei de eliberări de la Penitenciarul Aiud.

Șeful PSD consideră că Klaus Iohannis nu vrea să îl revoce pe Lazăr și a readus în atenția publicului zvonurile conform cărora președintele ar fi șantajat cu dosarul în care soția sa, Carmen Iohannis, e anchetată pentru casele din Sibiu.

”Categoric, nu, Lazăr nu mai are ce să caute în frunte procuraturii. Nu am nimic cu acest om, nu am zis niciodată nimic despre el. E greu să spui că prin ceea ce ai făcut nu ai susținut tratamentele îngrozitoare la care au fost supuși oamenii ăia. Iohannis nu era de ăsta, anticomunist? Dacă tot ești anticomunist, de ce îl ții în funcție? Această mizerie (n.r. trimiterea în judecată a dosarului Revoluției) el crede că acoperă asta? Unii spun că el e șantajat, el are un dosar, familia lui are un dosar la Parchetul General.”, a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

