LIVIU Dragnea, CONDAMAT la INCHISOARE CU EXECUTARE

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea afla azi decizia definitiva intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani, cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.



Liderul PSD contesta o condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu.



Decizia va fi data de un complet format din 5 judecatori: Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Encean. Luciana Mera se pensioneaza incepand cu 1 iunie, asa ca o posibila amanare a sentintei ar putea fi anuntata doar pana la aceasta data.



Sentinta in faza de fond a procesului a fost data in majoritate, doi magistrati au fost pentru condamnare, Constantin Epure si Geanina Arghir, iar unul pentru achitare, Stefan Pistol.

13:40 - Se citeste sentinta.

Liviu Dragnea - este condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Olguta Sefu - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an inchisoare pt fals intelectual cu suspendare

Balaban Constantin - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual



Marica Valentina - achitare abuz in serviciu

Gheorghe Nicusor - achitare pentru abuz in serviciu, 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual



Botorogeanu Adriana, secretara PSD - 2 ani de inchisoare cu suspendare

Milos Rodica - 3 ani cu suspendare

Marineci Ionel - 3 ani cu suspendare

Bombonica Prodana - achitata pentru abuz in serviciu

