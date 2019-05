Liviu Dragnea: Cum sa mancam crap romanesc din Romania?

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca trebuie luate masuri urgente in domeniul piscicol, mentionand ca romanii cumpara crap romanesc adus din Spania. Liviu Dragnea, un nou atac la presedintele tarii: Iohannis e un om perfid. S-au pacalit unii pe altii cu sondajele "O alta provocare si acolo trebuie sa mariti viteza e zona de piscicultura. Ati fost in Piata Obor? Cum sa mancam crap romanesc adus din Spania? Aici e un potential foarte mare. Din pacate, nu s-a facut nimic in anii precedenti. E o sursa de venit foarte importanta. A crescut ponderea in PIB. Obtinem abia 12.000 tone de peste. Obtineam 60.000 de tone de peste. Avem crap romanesc pe care il cresc altii (...) Nu mai exista peste i ...