Liviu Dragnea, despre Fondul de Dezvoltare si Investitii: Vor fi investiti 10 miliarde de euro

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, arata ca Fondul de Dezvoltare si Investitii, un proiect pentru care a insistat foarte mult, isi arata rezultatele si precizeaza ca in urmatorii ani vor fi investiti 10 miliarde de euro in comunitatile din Romania. Liviu Dragnea, atac la adresa PNL si USR: "'Daca noi ne mobilizam, vor fi nevoiti sa isi injure tara de acasa" ”Fondul de Dezvoltare si Investitii si-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de functionare. In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si re ...