Liviu Dragnea, despre ideea ca statul sa deconteze bilete de avion la jumatate de pret: ''Cred ca vor fi bucuroase si companiile de transport''

Liviu D google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat astazi, in timpul intalnirii cu social-democratii din Topoloveni, ca i se pare o idee buna ca statul sa deconteze 50% din biletele de transport aerian intern, dupa ce o tanara i-a propus acest lucru, motivand ca exista schimburi de experiente intre facultati. „As avea o idee, daca imi permiteti, pentru transportul aerian intern, sa fie redus la 50%, pentru ca exista schimburi de experiente intre facultati si ar fi ceva foarte util pe langa facilitatile pe care PSD ni le-a oferit”, a spus o studenta, membra PSD, in timpul intalnirii lui Liviu Dragnea cu social-democratii din Topoloveni. De asemenea, studenta a argumentat, in discursul sau, de ce un tanar ar v ...