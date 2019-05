Liviu Dragnea, despre scrisoarea lui Timmermans: Nu exista in legea adoptata de Parlament niciun articol neconstitutional

Liviu Dragnea 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca niciunul dintre articolele adoptate recent de Parlament la legislatia privind justitia din Romania nu contravine "unor principii sau unor articole existente in Codurile penale" din statele UE. Intrebat luni seara la Antena 3 despre scrisoarea lui Frans Timmermans privind statul de drept in Romania, Dragnea a afirmat: "A ajuns la Camera Deputatilor astazi, am rugat pe colegii mei sa se uite, pe domnul Iordache si pe ceilalti colegi din Comisia juridica. Am avut gura aurita, eu am spus zilele trecute ca am auzit ca principalul subiect discutat de Iohannis cu stapanii lui a fost sa scoata repede ceva iar impotriva Romaniei, ca ...