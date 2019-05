Liviu Dragnea dezvaluie cum a devenit subiect de 'bașcalie' in PSD: Ce-am facut eu? Am injurat pe cineva?

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevarul Live, că a ajuns în 2015-2016 să fie luat „în bășcălie” inclusiv de colegii din PSD pentru încercările acestuia de a avea un dialog cu președintele Klaus Iohannis.

Întrebat de ce s-a ajuns la divizarea sociala in Romania si radicalizare a discursului public, Dragnea a spus:

„Nu e principala problema, e un pericol foarte mare. Principala problema a majoritatii zdrobitoare a romanilor trebuie sa fie sa ai viata buna, sa traiesti bine, sa mananci vine, sa mergi in vacante, sa te distrezi, sa gusti din viata pe care o ai ca e una singura. Ce-am facut eu? Am injurat pe cineva? Am dat cu patra inca pul cuiva? 2055, 2016, am avut intalniri cu Iohannis, mai multe. Unii m-au luat in bascalie: Mai stai mult cu mana intinsa? Si la partid au facut bascalie. Eram refuzat in orice demers faceam”

Liderul PSD a spus ca opozitia spera ca prin violenta de limbaj sa ajunga la guvernare.