Liviu Dragnea, dupa atacurile lui Klaus Iohannis: "Presedintele uraste Romania"

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul social-democratilor a precizat duminica la Targoviste, pentru Antena 3, ca Romania are o crestere economica organica, care se resimte in randul electoratului, in ciuda unor eforturi ale altor partide parlamentare de a spune altceva si de a promova un mesaj negativ cu privire la evolutia Romaniei. Persoana presedintelui Klaus Iohannis a fost identificata de Liviu Dragnea, ca persoana cea mai vocala cu privire la toate aceste aspecte. ”Romania anului 2018 in date statistice INS si Eurostat – peste 5 % crestere economica a doua in Uniunea Europeana. Pentriu o part din informative este preferabil sa ia o infomratie de la cel care tipa mia mult, pentur alta populatie conteaz ...