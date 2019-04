Liviu Dragnea, dupa intilnirea cu premierul Vietnamului: putem consolida relațiile bilaterale

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu premierul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, iar la final a explicat că în urma discuțiilor s-a concluzionat că se pot intensifica eforturile de a îmbunătăți relațiile bilaterale.

”Very constructive dialogue with PM of , Nguyen Xuan Phuc, in . Together, we can consolidate both 's and Vietnam's economic growth by intensifying the collaboration between our nations.”, scrie Liviu Dragnea.