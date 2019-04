Liviu Dragnea, dupa solicitarea DNA adresata ICCJ: ''DNA a intrat in panica, e agitat''

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea considera ca solicitarea facuta de procurorii DNA de preschimbare a termenelor de judecata stabilite de ICCJ in dosarul sau si al lui Darius Valcov 'este mult prea pe fata', adaugand ca astfel de cereri se depun doar cand apar situatii exceptionale. „Am auzit si eu dupa Comitetul Executiv National ca DNA-ul lui Iohannis a cerut Curtii Supreme (...). DNA a intrat in panica, e agitat. De ce sunt agitati? Au in grafic ceva, un grafic cu date, cand trebuie sa fie executat unul sau altul? Au hotarat ei ca pentru mine si pentru Darius (Darius Valcov - n.r.) trebuie sa se dea termenele mai aproape. De ce? Au explicat motivul? Astfel de cereri se depun doar cand apar situatii excepti ...