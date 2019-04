Liviu Dragnea e pe cai mari sau pe duca?

Soarta omului politic Liviu Dragnea depinde in mare masura de ce se va intampla in ziua de 20 mai, zi in care Inalta Curte ar putea sa dea verdictul in dosarul Bombonica. Exista trei variante posibile - amanare, achitare sau condamnare - si s-ar parea ca in toate cazurile, PSD iese cu fata curata.