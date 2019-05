Liviu Dragnea iși toarna cenușa in cap: Am greșit in relația cu Gabriela Firea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că a greșit în relația cu Gabriela Firea pentru că nu a comunicat suficient cu primarul Capitalei. Dragnea a explicat că în prezent au reluat relația, iar acum comunică foarte bine.

”Cred că Gabi Firea și aici cred că am greșit eu, cred că nu am comunicat suficient cu ea. Cred că Gabi Firea a fost încărcată negativ de tot felul de oameni care îi spuneau că nu are sprijinul Guvernului. Acum comunicăm mai des și este mult mai bine.”, a spus Liviu Dragnea, la România TV.