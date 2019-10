Liviu Dragnea iese din inchisoare. Decizia care il scoate de dupa gratii

Liviu Dragnea ar putea fi eliberat mai devreme din inchisoare. Un alt proces il poate scoate de dupa gratii pe fostul lider PSD.

Lucrul acesta se poate intampla dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, 2 octombrie, sa anuleze Hotararea Colegiului de conducere a ICCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019. Si anume, aprobarea compunerii completelor de 5 judecatori pentru anul 2019.

Decizia a fost luata intr-un proces deschis de Camelia Bogdan impotriva CSM. Dar decizia CAB nu este executorie si nici definitiva, sentinta finala urmand sa fie data de ICCJ.

In ce conditii ar putea fi eliberat

Printre persoanele care ar putea beneficia de mentinerea deciziei este si fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Condamnarea definitiva la inchisoare a fostului lider social-democrat a fost dispusa de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pe data de 27 mai 2019.

Potrivit art. 426 din Codul de procedura penala, nelegala compunere a completului de judecata este una dintre situatiile care justifica depunerea contestatiei in anulare impotriva unei sentinte definitive. Rezultatul este nulitatea absoluta a hotararii judecatoresti.

Contestatia poate fi depusa in termen de 30 de zile de la comunicarea motivarii hotararii, lucru care in cazul lui Dragnea nu s-a intamplat inca.

Astfel, fostul lider PSD s-ar putea afla inca in termenul legal la momentul viitoarei hotarari definitive a ICCJ in procesul Camelia Bogdan vs. CSM. Nu este exclusa insa nici acordarea unor termene indepartate la ICCJ, astfel incat hotararea definitiva, chiar daca ar mentine anularea completurilor de 5, sa nu-l mai gaseasca pe Liviu Dragnea in termenul legal de 30 de zile de depunere a contestatiei in anulare, scrie stiripesurse.ro.

Pe de alta parte, daca decizia privind completurile de cinci judecatori va ramane definitiva, si procurorii vor putea depune contestatii in anulare impotriva achitarilor din acest an, in cazuri celebre precum cel al lui Calin Popescu Tariceanu sau Toni Grebla

A fost condamnat definitiv pe 27 mai

Liviu Dragnea a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova pe 27 mai, dupa condamnarea la 3 ani si 6 luni primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.

Fostul lider PSD a iesit pentru prima data din puscarie pe 12 septembrie. Dragnea a ajuns, in mare secret, in fata instantei, unde a fost audiat in dosarul in care fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenta, potrivit Mediafax.

Iesirea lui din penitenciar a fost facuta in mare secret, la fel si audierea sa ca martor. Tot ca martor in dosar a fost citat si fostul premier Victor Ponta, insa acesta nu s-a prezentat inca la Tribunalul Bucuresti.

