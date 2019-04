Liviu Dragnea il PULVERIZEAZA pe Tudorel Toader și ii anunța MAZILIREA: Am o mare suparare!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că are ”o mare supărare” în ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și a anunțat că la următorul Comitet Executiv se va lua o decizie în privința acestuia, menționând că întreg partidul este supărat pe Tudorel Toader.

”N-am timp acum să stau să analizez ce face domnul Toader. Cert este că unde s-a greșit este la Parlament. Noi trebuia să continuăm procedura parlamentară, până acum erau scoase.

Nu-s copil! Nu pot să mă prefac, totuși, conduc cel mai mare partid din România și am avut niște rezultate remarcabile. Sigur că mă doare că și pe mine și pe colegii mei că în loc să stăm să arătăm ce am făcut, în loc să facem asta trebuie să stăm toată ziua cu show pe la Parlament, chiar și ieri în seră tot despre asta vorbim.

N-are rost să ne ascundem după deget, dar în partid nu pot să spun că mai are susținerea pe care a avut-o. Este supărare mare în tot partidul (...) Când ai spus că urmează să... înseamnă că ai decis, că ai analizat și le vei da. N-am nimic personal cu domnul Toader (...) Eu personal am o mare supărare în ceea ce îl privește pe domnul Toader.

N-am de unde să știu! Eu ce știu este că doamna prim-ministru a zis că le adoptă imediat ce îi trimite domnul ministru.”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Întrebat despre zvonul că Tudorel Toader a negociat cu Iohannis, Dragnea a spus că a auzit și el aceste zvonuri.

”Am auzit si eu zvonurile astea (că Tudorel Toader s-ar fi întâlnit cu Iohannis, n.r.). Nu-s pazicul domnului Toader. Nu am de unde sa stiu. Pe mine nu ma intereseaza, puteau sa se intalneasca de 10 ori. Eu cred ca nu s-au intalnit. Am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader si acuma am, dar a gresit foarte mult. Ca membru al unui guvern asumat de un partid mare, intr-o perioada agitata, nu poti sa te joci cu asa ceva, este o responsabilitate foarte mare pe care trebuie sa ti-o asumi. Nu poti sa faci niste enunturi si sa nu te tii de cuvant. Asta este marea suparare in PSD. I-am spus-o si dumnealui, foarte cinstit, fara patima, fara suparare. Nu stiu ce va fi. O sa discutam acest subiect intr-un CEx viitor. Nu va fi subiectul principal. Eu personal am o foarte mare suparare.”, a spus Liviu Dragnea.