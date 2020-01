Liviu Dragnea in fața judecatorilor de la ICCJ: Stau de 8 luni nevinovat in pușcarie

Liviu Dragnea a spus, marți, în fața magistraților de la instanța supremă, că a recurs la recurs în casație deoarece de 8 luni se află în spatele gratiilor deși este nevinovat, iar procurorii au spus mai multe neadevăruri în acest dosar.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, și anume că eu le-am cunoscut pe Anisia și Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet Nu am inițiat acest recurs doar pentru că aș fi nevinovat, pentru a ieși cu orice preț din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziția dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteți casația. (...) Cred cu tărie în nevinovăția mea”, a spus fostul lider PSD în fața instanței supreme.

La rândul său, apărătorul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a spus: „Noi vă solicităm admiterea recursului în casație. Inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală.

Aceasta subliniază că nici sancțiunea nu este în Codul Muncii.

Procurorul a cerut respingerea solicitărilor, mai ales petnru că motivele recursului în casație nu sunt noi, întrucât au fost invocate ca motiv de apel și au fost deja analizate.