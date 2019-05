Liviu Dragnea intervine furtunos in scandalul peștelui contaminat - Ce masuri anunța liderul PSD

Liderul PSD Liviu Dragnea intervine în scandalul peștelui contaminat adus în România din ape poluate din Spania și Italia, anunțând pe Facebook că intenţionează să demareze, împreună cu Ministerul Agriculturii, un „program național pentru pește”.

„Acum câteva zile am promis că voi ajunge împreună cu ministrul Daea la Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură de la Nucet. Și astăzi am fost acolo alături de presă pentru că am vrut să arăt că România are un potențial uriaș și în acest domeniu. În urmă cu o săptămână am văzut cu toții scandalul peștelui infestat adus din alte țări și care este pus pe masa românilor. În pieţele din Occident nu se poate vinde aşa ceva, pentru că e puşcărie curată. Şi ce s-au gândit ei? Că la români merge, hai să le dăm lor!