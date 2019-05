Liviu Dragnea: „Iohannis comite o infractiune, dar nu e nici prima, nici ultima. El ia in batjocura orice”

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Camerei Deputatilor si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este o infractiune faptul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, merge la mitingurile celor de la PNL cu masinile Administratiei Prezidentiale. „El nu face nicio campanie pentru referendum. El cu referendumul a vrut sa pacaleasca pe toata lumea. El, de fapt, e interesat sa-i ajute pe cei de la PNL sa creasca in sondaje. Faptul ca foloseste masinile statului in interes personal si politic, asta e infractiune, pana la urma. Dar nu e nici prima si nici ultima infractiune pe care o comite Iohannis. Pentru el, Constitutia nu mai e demult Biblia legilor. Nu respecta nici deciziile CCR, nici Constitutia. El ia in batjocu ...