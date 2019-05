Liviu Dragnea merge la inchisoare. Sentința finala de trei ani și șase luni de inchisoare. DECIZIA

Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni, 27 mai, să mențină condamnarea de 3,6 ani de închisoare cue executare aplicată pe fond, pe 21 iunie 2018, actualului președinte al PSD, Liviu Dragnea. Acum un an judecătorii instanței supreme l-au achitat pe Liviu Dragnea pentru instigare la fals The post Liviu Dragnea merge la închisoare. Sentință finală de trei ani și șase luni de închisoare. DECIZIA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.