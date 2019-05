Liviu Dragnea, noi detalii despre mitingul de la Iasi! Ce spune despre Viorica Dancila: Cu sau fara ea

Viorica Dancila si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a explicat jurnalistilor prezenti de ce varianta Cristian Deliorga a fost propusa de cei de la PSD pentru o functie la CCR. "O sa va dau o explicatie foarte simpla. A fost singura solicitare primita la grupul PSD. Eu recunosc ca am primit mai multe mesaje de la oameni respectabila care mi spuneau sa propun alti oameni respectabili sau sa sustin alti oameni respectabili. Am discutat cu colegii mei de la grup, le-am spus sa analizeze candidaturile care sunt si sa ia o decizie. Astea au fost singurele propuneri. Trebuie sa ii intrebati. Eu nu am cai neoficiale, cai neoficiale au securistii. Nu am transmis nimic, nu aveam de ce. Era o chestie publica putea sa part ...