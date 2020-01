Liviu Dragnea nu mai primeste o zi de permisie. Avocatul acuza ca i-au fost incalcate drepturile

Dostul lider PSD nu va mai primi permisia de 24 de ore de la închisoare, așa cum se aștepta.În data de 17 a fiecărei luni, de regulă, în penitenciarul Rahova se analizează din oficiu situaţia deţinuţilor care ies la muncă. Dacă ei acumulează 60 de credite - creditele se acumulează în fiecare zi, în funcţie de orele muncite - un deţinut poate obţine o recompensă, fie sub forma unei zile libere, fie poate să obţină suplimentare de pachet.În aceste condiții, Comisia de Acordare a Recompenselor din Penitenciarul Rahova a decis vineri că Liviu Dragnea poate beneficia de o permisie de 24 de ore.Între timp, însă, avocatul Flavia Teodosiu a aflat că această permisie nu i-a fost acordată clientului ei.„Acesta este un drept care se conferă conform legii, legea dispune ca orice om aflat în privare de libertate, orice om are dreptul la o permisie o dată pe lună sau la anumiți timpi, urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor, în contextul în care el lucrează. Și atunci, conform legii, i se acordă această permisie. Dar lui nu i s-a dat, deși are toate drepturile”, a declarat Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea.„Nu știu din ce motive, pentru că nu s-a dat motivul. Asta e marea problemă”, a adăugat avocatul.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța