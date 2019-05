Liviu Dragnea: Nu regret ca am dat gratuitate studentilor pe tren

Liviu Dragnea 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu regreta faptul ca a acordat gratuitate pe tren studentilor, adaugand ca ia in calcul varianta de a introduce reduceri si pentru transportul aerian. Liviu Dragnea se teme de FRAUDA electorala. A dat ORDIN in teritoriu "Stiu ca ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru ca am dat gratuitate studentilor pe tren. Eu nu regret acest lucru si nu ne vom opri aici cu facilitatile. Este o sansa pe care le-o dam. M-a intrebat o studenta in Dambovita de ce nu extindem aceasta facilitate si pentru transportul aerian, macar 50% pe cursele interne. Am vorbit si o vom face si p-asta! Are sens. Ajutam astfel si companiile din Romania", a spus Liviu Dragnea ...