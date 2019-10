Liviu Dragnea obține, totuși, permisia. Va fi liber o zi in prima saptamana din noiembrie

Liviu Dragnea va primi permisia mult așteptată săptămâna viitoare. Dacă nu a putut să iasă din închisoare pe 28 octombrie, de ziua lui, pe motiv că informația a devenit publică, fostul președinte PSD va petrece o zi în libertate la începutul lunii noiembrie. Directorul atelierului auto al penitenciarului l-a recomandat pe Liviu Dragnea pentru a The post Liviu Dragnea obține, totuși, permisia. Va fi liber o zi în prima săptămâna din noiembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.