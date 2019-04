Liviu Dragnea - persoana non-grata: Scenariul NEGRU propus primarilor - VIDEO

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, că toți primarii din România ar trebui să îl declare pe Liviu Dragnea persona non-grata și să îi interzică accesul pe raza localităților lor, în urma reglementărilor aduse bugetelor locale de către guvernul „pilotat” de acesta.

„Președintele PSD moare de grija primarilor și mai nou am văzut că moare și de grija primarilor Partidului Național Liberal. Toți primarii din România trebuie să-l declare pe Liviu Dragnea persona non grata și să-i interzică accesul pe raza localităților pe care le conduc, din cauza jefuirii sistematice a bugetelor locale realizate de guvernele pilotate de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. După ce anul trecut bugetelor locale li s-au furat literalmente peste 7,5 miliarde, la nivel național și în anul 2019, în ciuda unor declarații mincinoase privind cele mai mari alocări către bugetele locale care au fost făcute de Liviu Dragnea, bugetele locale au fost din nou jefuite pierzând în cursul acestui an peste 7 miliarde de roni”, a declarat Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv.

El a adăugat că proiectele de investiții ale administrațiilor locale sunt în pericol din cauza reglementărilor adoptate de Guvern, în special OUG 114.

„Ultima măgărie făcută de acest Guvern, prin intermediul Ministerului Finanțelor, este aceea de a obliga autoritățile locale să suporte cheltuielile pentru asistență socială, pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități și pentru salariile asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, pe primele trei luni ale anului, din bugetele locale. Practic, Guvernul dă retroactivitate Legii bugetului de stat forțând bugetele locale să suporte cheltuielile de asistență socială și pe primele trei luni când nu exista în vigoare Legea bugetului de stat deoarece Legea bugetului de stat a intrat în vigoare în cursul lunii martie. Respingem categoric acest nou rapt făcut bugetelor locale, atragem atenția că mai mult de jumătate dintre primării nu au resursele financiare necesare nici măcar pentru a-și asigura cheltuielile de subzistență iar toate proiectele de investiții ale autorităților locale care sunt derulate fie din fonduri europene, fie pe Programul Național de Dezvoltare Locală sunt puse într-un pericol grav de reglementările adoptate de acest Guvern, în special de OUG 114 și de asemenea, de alocările extrem de scăzute care au fost stabilite prin Legea bugetului de stat”, a afirmat Orban.

